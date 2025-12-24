21.00 Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta in un lago in località Pilaz a Champoluc, in provincia di Aosta. Sono in corso i rilievi per far luce su quanto accaduto. Il ritrovamento, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto ieri anche se la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Aosta, donna trovata morta in un lago: indagini in corso

Aosta, scivola sul ghiaccio e cade nel lago: trovata morta donna di 32 anni. Era originiaria dell'Aquila

Trovata morta a 32 anni nel lago gelato, dramma a Champoluc. L'ipotesi di una caduta - Aosta: la vittima, abruzzese, lavorava in una baita sulle piste per la stagione sciistica.