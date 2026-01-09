Donna morta in un pozzo la scoperta choc nelle campagne di Alberobello Taranto

Nelle campagne tra Alberobello e Martina Franca, lungo la strada provinciale 58, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna in un pozzo. La scoperta è avvenuta questa mattina e le autorità sono al lavoro per chiarire le cause del decesso. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso.

Taranto, 9 gennaio 2026 – È di una donna il cadavere trovato questa mattina in un pozzo nelle campagna del Tarantino, tra Alberobello e Martina Franca, lungo la strada provinciale 58. Non è ancora chiaro da chi sia partita la segnalazione che ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto il 118 e i dei vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori che ha recuperato il corpo. Ignote al momento le cause della morte della donna: nessuna pista è esclusa.

