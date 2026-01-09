Pugi il poliziotto-eroe di Prato che ha individuato il presunto omicida del capotreno di Bologna
Pugi, ufficiale della polizia di Prato, è stato coinvolto nell’indagine che ha portato all’arresto di Marin Jelenic, sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. La sua attività investigativa ha contribuito a identificare il presunto autore dell’aggressione avvenuta il 6 gennaio. Questa operazione rappresenta un importante passo nelle indagini per fare luce sull’evento e assicurare giustizia.
È originario di Prato il capopattuglia della volante della polizia di Stato che lo scorso 6 gennaio ha individuato Marin Jelenic, il trentaseienne croato accusato di aver accoltellato a morte il trentaquattrenne Alessandro Ambrosio (ossia il capotreno aggredito a Bologna nelle ore immediatamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
