Pugi il poliziotto-eroe di Prato che ha individuato il presunto omicida del capotreno di Bologna

Pugi, ufficiale della polizia di Prato, è stato coinvolto nell’indagine che ha portato all’arresto di Marin Jelenic, sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. La sua attività investigativa ha contribuito a identificare il presunto autore dell’aggressione avvenuta il 6 gennaio. Questa operazione rappresenta un importante passo nelle indagini per fare luce sull’evento e assicurare giustizia.

