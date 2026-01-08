08 01 – Crans-Montana ultimo saluto a 4 vittime – Preso il presunto omicida del capotreno di Bologna – Il calciomercato si infiamma
Il 8 gennaio, a Crans-Montana, si sono svolti i funerali delle quattro vittime italiane della tragedia di Capodanno. Nel frattempo, è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del capotreno di Bologna, che era già stato soggetto a un decreto di allontanamento. Mentre la vicenda giudiziaria si sviluppa, il calciomercato si accende con nuove trattative e acquisti.
Crans-Montana: l’ultimo saluto a quattro delle vittime italiane della strage di Capodanno. Preso il presunto omicida del capotreno di Bologna, era stato colpito da un decreto allontanamento. La fuga dopo il delitto, in tasca un biglietto per l’Austria. Il calciomercato inizia ad infiammarsi, la Roma insiste per Raspadori, il Milan al lavoro per il rinnovo di Maignan. Intanto la Lazio saluta Guendouzi. Questo articolo 0801 – Crans-Montana, ultimo saluto a 4 vittime – Preso il presunto omicida del capotreno di Bologna – Il calciomercato si infiamma proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
