08 01 – Crans-Montana ultimo saluto a 4 vittime – Preso il presunto omicida del capotreno di Bologna – Il calciomercato si infiamma

Il 8 gennaio, a Crans-Montana, si sono svolti i funerali delle quattro vittime italiane della tragedia di Capodanno. Nel frattempo, è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del capotreno di Bologna, che era già stato soggetto a un decreto di allontanamento. Mentre la vicenda giudiziaria si sviluppa, il calciomercato si accende con nuove trattative e acquisti.

