E’ pratese il poliziotto eroe che ha arrestato il killer del capotreno di Bologna | Riconosciuto dai vestiti

Un poliziotto pratese ha identificato e arrestato il killer del capotreno di Bologna, grazie all’abbigliamento riconoscibile. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia l’autore del grave episodio. La dedizione del agente Giovanni, riconosciuto dai vestiti, evidenzia l’importanza del lavoro di squadra e dell’attenzione ai dettagli nelle indagini di sicurezza pubblica.

Prato, 9 gennaio 2026 – "Sono orgoglioso di mio figlio Giovanni, perché vedo che il lavoro è per lui una missione. Non l'ho sentito subito al telefono, ma sapevo che fosse in servizio quando ho letto dell'arresto. E facendo due più due, ho immaginato che gli agenti in questione potessero essere lui ed il collega Alessandro". Leonardo Pugi non nasconde l'orgoglio per il figlio ventisettenne, ovvero l'agente di polizia che martedì sera, insieme al collega Alessandro Lucia, ha individuato Marin Jelenic, trentaseienne croato senza fissa dimora presunto assassino di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato il 5 gennaio nel piazzale della stazione di Bologna.

