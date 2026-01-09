Provinciali NdC | Saremo in campo con liste competitive Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione
NdC si presenta con liste competitive, mantenendo un profilo di coerenza rispetto al modello vincente alla Regione. L’obiettivo è ampliare il campo anche a Palazzo Mosti, sostenendo Lombardi e rafforzando l’unità dell’alleanza regionale. La strategia mira a consolidare una presenza solida e coerente, senza eccessi, puntando su un’affermazione equilibrata e condivisa.
NdC punta al campo largo anche a Palazzo Mosti: sostegno a Lombardi e richiamo alla coerenza dell’alleanza regionale. Benevento, 8 gennaio 2025 – “Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le aree geografiche della provincia di Benevento. L’obiettivo programmatico è valorizzare e dare solidità e continuità alla governance del presidente Nino Lombardi “, è quanto si legge in una nota a margine di un incontro tra il segretario nazionale Clemente Mastella e i dirigenti provinciali di Noi di Centro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
