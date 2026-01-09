NdC si presenta con liste competitive, mantenendo un profilo di coerenza rispetto al modello vincente alla Regione. L’obiettivo è ampliare il campo anche a Palazzo Mosti, sostenendo Lombardi e rafforzando l’unità dell’alleanza regionale. La strategia mira a consolidare una presenza solida e coerente, senza eccessi, puntando su un’affermazione equilibrata e condivisa.

NdC punta al campo largo anche a Palazzo Mosti: sostegno a Lombardi e richiamo alla coerenza dell’alleanza regionale. Benevento, 8 gennaio 2025 – “Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le aree geografiche della provincia di Benevento. L’obiettivo programmatico è valorizzare e dare solidità e continuità alla governance del presidente Nino Lombardi “, è quanto si legge in una nota a margine di un incontro tra il segretario nazionale Clemente Mastella e i dirigenti provinciali di Noi di Centro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Provinciali, NdC: “Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione”

Leggi anche: Provinciali, NdC: “Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione”

Leggi anche: Provinciali, l’annuncio di ‘Essere Democratici’: “Saremo in campo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dazi USA sulla pasta italiana, Errico (FI): ''Risultato importante anche per le aziende del Sannio''; Olio d'oliva, Errico (FI): ''Allarme concorrenza sleale. Difendere il made in Italy e l'oro giallo del Sannio''; Provinciali, NdC: Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione; Provinciali NdC | Saremo in campo con liste competitive Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione.

Provinciali, NdC: Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione Politica - Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le ... realtasannita.it