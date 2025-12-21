Provinciali l’annuncio di ‘Essere Democratici’ | Saremo in campo

Provinciali, l’annuncio di ‘Essere Democratici’: “Saremo in campo” Tempo di lettura: < 1 minuto Sempre più convinti, anche alla luce dei risultati elettorali delle regionali, che la politica debba essere uno strumento di collaborazione e non di divisione, ‘Essere Democratici’ ha deciso di partecipare alle prossime elezioni provinciali con una propria lista. La volontà è di favorire un dialogo costruttivo e condiviso per il bene del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sempre più che convinti, anche alla luce dei risultati elettorali delle regionali, che la politica non possa essere il terreno per coltivare rancori personali, ma uno strumento per mettere in relazione le migliori forze per il governo del territorio, Essere Democratici parteciperà alle prossime elezioni provinciali con una propria lista. Il quadro politico di riferimento sarà l’alleanza consolidata e leale con Noi di Centro dell’on. Clemente Mastella, alleanza che ci ha consentito di governare il Comune di Benevento, l’ente Provincia e tutti gli enti di secondo livello dal 2021 ad oggi”, è quanto si legge in una nota del coordinamento provinciale di Essere Democratici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciali, l’annuncio di ‘Essere Democratici’: “Saremo in campo” Leggi anche: VIDEO / La reazione di Levante all’annuncio di Carlo Conti: “Sanremo, ci saremo!” Leggi anche: VIDEO / La reazione di Levante all’annuncio di Carlo Conti: “Sanremo, ci saremo!” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Provinciali 2026. L'annuncio del Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara: "E' ufficiale, mi candido alle Provinciali dell'11 Gennaio 2026" #ProvinciadiSalerno #pdsalerno #pdcampania #pontecagnanofaiano #ConsiglioProvinciale #AgendaPolitica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.