Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | ancora aperti i bandi di alcune regioni Domanda anche per giovani laureati e diplomati AGGIORNATO

Sono stati pubblicati i bandi regionali per l’individuazione degli osservatori esterni coinvolti nelle prove Invalsi 2026/26. Alcune regioni sono ancora alla fase di apertura delle candidature, che includono anche giovani laureati e diplomati. Questi incarichi rappresentano un’opportunità per professionisti interessati a partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione del sistema scolastico italiano.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all'individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi.

