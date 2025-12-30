Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | ancora aperti i bandi di alcune regioni Domanda anche per giovani laureati e diplomati AGGIORNATO

Sono aperti i bandi regionali per gli osservatori esterni delle prove Invalsi 2026. Le regioni interessate stanno pubblicando le procedure di selezione, che coinvolgono anche giovani laureati e diplomati. Questa opportunità permette di partecipare come osservatori nelle classi campione, contribuendo alla rilevazione nazionale e al miglioramento del sistema educativo. È importante monitorare le date di scadenza e i requisiti specifici delle singole regioni.

