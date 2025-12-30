Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | ancora aperti i bandi di alcune regioni Domanda anche per giovani laureati e diplomati AGGIORNATO
Sono aperti i bandi regionali per gli osservatori esterni delle prove Invalsi 2026. Le regioni interessate stanno pubblicando le procedure di selezione, che coinvolgono anche giovani laureati e diplomati. Questa opportunità permette di partecipare come osservatori nelle classi campione, contribuendo alla rilevazione nazionale e al miglioramento del sistema educativo. È importante monitorare le date di scadenza e i requisiti specifici delle singole regioni.
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo Osservatori esterni prove Invalsi 2026: ancora aperti i bandi di alcune regioni. Domanda anche per giovani laureati e diplomati AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
