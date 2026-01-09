Proteste in Iran Teheran accusa | Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele

Le recenti proteste a Teheran sono state oggetto di attenzione mediatica, con il governo iraniano che attribuisce le violenze a agenti terroristi statunitensi e israeliani. Secondo i media ufficiali, queste forze avrebbero provocato incendi e disordini nel tentativo di destabilizzare il Paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle conseguenze di quanto accaduto.

(Adnkronos) – I media statali iraniani rompono il silenzio sulle manifestazioni che hanno sconvolto il Paese durante la notte, sostenendo che "agenti terroristi" degli Stati Uniti e di Israele hanno appiccato incendi e scatenato la violenza. Un breve resoconto trasmesso dalla Tv di Stato stamattina sostiene che le proteste hanno provocato violenze che hanno causato .

