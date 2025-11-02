Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo a teatro con Crescere la guerra

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza, Ucraina, Afghanistan, Iran e così molti altri paesi, nomi che scorrono sul nastro della Grande Storia senza dare mai voce a chi quel dramma lo vive quotidianamente, le persone comuni. Così nasce “Crescere, la guerra” il primo spettacolo della giornalista e inviata di guerra Francesca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

francesca mannocchi rodrigo d8217erasmoCrescere, la guerra. Francesca Mannocchi e Rodrigo D'Erasmo in scena al Teatro Superga - Lo spettacolo debutterà con tre appuntamenti speciali: il 27 novembre al Teatro Lyrick di Assisi, il 5 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 12 dicembre al Teatro ... Da mentelocale.it

Francesca Mannocchi: la guerra è soprattutto un racconto dei vivi - »: è una domanda semplice, che apre però infinite, potenziali risposte. Si legge su ecodibergamo.it

