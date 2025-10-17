Propaganda Live stasera 17 ottobre su La7 | ospite il Nobel Giorgio Parisi reportage di Francesca Mannocchi da Israele
Diego Bianchi torna venerdì 17 ottobre alle 21.15 su La7 con Propaganda Live, il format che miscela satira, approfondimento e intrattenimento. In studio un ospite d’eccezione, il premio Nobel Giorgio Parisi, e un reportage realizzato da Francesca Mannocchi in Israele, tra Cisgiordania occupata e Tel Aviv. Indice. Propaganda Live anticipazioni 17 ottobre 2025: Intervista al premio Nobel Giorgio Parisi. Reportage: Francesca Mannocchi tra Cisgiordania e Tel Aviv. Monologhi e stand up: Pennacchi e Benedetta Orlando. Musica live: arriva Kamrad. Propaganda Live anticipazioni 17 ottobre 2025: Ospiti fissi e satira di Makkox. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera c'è #Piazzapulita Tra i temi: la pace a #Gaza, tra bugie, verità e propaganda, con nuovi reportage dalla città di Gaza e da #Israele. @corradoformigli e la squadra di @PiazzapulitaLA7 vi aspettano stasera a partire dalle 21:15 su @La7tv Una pro - X Vai su X
La pace a Gaza tra bugie, verità e propaganda. Nuovi reportage dalla Striscia e Israele. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di Piazzapulita in onda stasera dalle 21.15 su La7. - facebook.com Vai su Facebook
Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 17 ottobre 2025 - Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 17 ottobre 2025, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... Lo riporta tpi.it
Propaganda Live ospita il premio Nobel Giorgio Parisi - Propaganda Live: il premio Nobel Giorgio Parisi e con un reportage da Israele nel programma satirico di Diego Bianchi su La7 ... davidemaggio.it scrive
Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 17 ottobre - Tra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La 7 con Zoro ci sono Giorgio Parisi e Francesca Mannocchi. Riporta msn.com