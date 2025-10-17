Propaganda Live stasera 17 ottobre su La7 | ospite il Nobel Giorgio Parisi reportage di Francesca Mannocchi da Israele

Diego Bianchi torna venerdì 17 ottobre alle 21.15 su La7 con Propaganda Live, il format che miscela satira, approfondimento e intrattenimento. In studio un ospite d’eccezione, il premio Nobel Giorgio Parisi, e un reportage realizzato da Francesca Mannocchi in Israele, tra Cisgiordania occupata e Tel Aviv. Indice. Propaganda Live anticipazioni 17 ottobre 2025: Intervista al premio Nobel Giorgio Parisi. Reportage: Francesca Mannocchi tra Cisgiordania e Tel Aviv. Monologhi e stand up: Pennacchi e Benedetta Orlando. Musica live: arriva Kamrad. Propaganda Live anticipazioni 17 ottobre 2025: Ospiti fissi e satira di Makkox. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

