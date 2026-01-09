Pronti a festeggiare i 30 anni del Foglio con tante sorprese per voi

Il Foglio celebra i suoi 30 anni con un evento speciale ricco di sorprese riservate ai lettori. Un’occasione per riflettere sulla storia e i valori che hanno accompagnato questa testata nel corso degli anni, mantenendo sempre un approccio sobrio, preciso e attento all’attualità. Un percorso che unisce passato e presente, per continuare a offrire un’informazione di qualità nel rispetto della tradizione giornalistica italiana.

Al direttore - Quando nel lontano 1965 presi servizio alla Fiom di Bologna, nell’estate mi mandarono a un corso di formazione sulla contrattazione aziendale dei sistemi di cottimo e delle qualifiche, della durata di due settimane nella ridente località di Grottaferrata. Ora nei corsi di formazione della Cgil pare che sia dedicato molto impegno all’approfondimento del Diritto internazionale. Giuliano Cazzola Dove probabilmente troveranno anche masse informi di sindacalisti dell’Atac. Al direttore - Vi scrivo d’impulso, in un momento in cui guardo al futuro con tante incertezze ma con una speranza precisa: che la situazione in Venezuela possa essere la chiave di volta per mettere alle corde, anche economicamente, regimi come Russia e Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pronti a festeggiare i 30 anni del Foglio, con tante sorprese per voi Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti svela il nome dei 30 big: tante le sorprese Leggi anche: Casa Vignuzzi compie 30 anni e si prepara a festeggiare con letture, laboratori, musica e spettacoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scatta il Capodanno diffuso. Occhio ai divieti: si rischia la multa; Pronti a festeggiare il nuovo anno con i botti, ma serve prudenza; Blue Groove – Capodanno a Bardonecchia; Cenone di Capodanno, pronti per festeggiare San Silvestro. Idee e ricette per iniziare al meglio il 2026. Pronti a festeggiare i 30 anni del Foglio, con tante sorprese per voi - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. ilfoglio.it

Scardavilla pronta a festeggiare i 30 anni - Il Comune di Meldola vuole ampliare la riserva naturale istituita dalla Regione nel 1991: "Può avere ricadute positive sul turismo" Spegne 30 candeline la riserva bosco di Scardavilla, a Meldola. ilrestodelcarlino.it

"Donegal", maratona musicale per festeggiare i 30 anni del locale - E per festeggiare propone ai suoi affezionati frequentatori una vera e propria maratona musicale. ilrestodelcarlino.it

3 years after divorce, husband begging for a business deal meets ex-wife, she’s a millionaire!?

Allestimenti pronti! Vi aspettiamo in Piazza Cavour, per festeggiare insieme la Befana! - facebook.com facebook

#CapodannoVenezia 2026 | Info Utili Siete pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno Ecco alcune raccomandazioni se state per raggiungere #Venezia! 1 La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità della fermata Actv Arsenale: x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.