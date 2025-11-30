Sanremo 2026 Carlo Conti svela il nome dei 30 big | tante le sorprese

Tempo di lettura: < 1 minuto Sanremo 2026, ecco il cast: i nomi dei big. Tommaso Paradiso. Chiello. Serena Brancale. Fulminacci. Ditonellapiaga. Fedez & Masini. Leo Gassmann. Sayf. Arisa. Tredici Pietro. Sal Da Vinci. Samurai Jay. Malika Ayane. Luchè. Raf. Bambole di pezza. Ermal Meta. Nayt. Elettra Lamborghini. Michele Bravi. J-Ax. Enrico Nigiotti. Maria Antonietta & Colombre. Francesco Renga. Mara Sattei. LDA & Aka 7even. Dargen D’Amico. Levante. Eddie Brock. Patty Pravo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanremo 2026, Carlo Conti svela il nome dei 30 big: tante le sorprese

Argomenti simili trattati di recente

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara: oggi al Tg1 delle 13.30 la lista dei protagonisti - facebook.com Vai su Facebook

Su Sanremo leggo di fallimento annunciato, di cast debole eccetera senza sapere nulla. Ma se Carlo Conti avesse qualche sorpresa da wow? Se non sarà all'altezza, avremo quasi tre mesi per criticarlo, perché farlo prima a scatola chiusa? #CarloConti @Sa Vai su X

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Segnala vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: a breve tutti i nomi. Il Festival dal 24 al 28 febbraio 2026 - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Riporta ilmessaggero.it

Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Secondo donnaglamour.it