Casa Vignuzzi compie 30 anni e si prepara a festeggiare con letture laboratori musica e spettacoli

Casa Vignuzzi compie trent’anni e si prepara a festeggiarli, dal 19 novembre, insieme a bambini e bambine con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro, in scena al Teatro Rasi martedì 16 dicembre con un doppio spettacolo per scuole e famiglie. Le iniziative, in programma fino al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

