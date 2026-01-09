Progetto Bosconavigli a Milano l’architetto Boeri e altri 5 indagati accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio rinviati a giudizio

Il progetto Bosconavigli a Milano si trova al centro di un’indagine giudiziaria che coinvolge l’architetto Boeri e altri cinque indagati. Accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio, sono stati rinviati a giudizio dalla Procura di Milano. La vicenda riguarda aspetti urbanistici e legali legati a uno dei principali interventi della città, evidenziando le questioni legate alla conformità e alla regolamentazione edilizia nel contesto milanese.

Milano, 9 gennaio 2026 – Sono stati rinviati a giudizio tutti gli indagati al centro di uno dei fascicoli della Procura di Milano nella maxi inchiesta sull'urbanistica. Si tratta dell'edificio Bosconavigli, il complesso residenziale progettato da Stefano Boeri Architetti con Arassociati e Ag&p greenscape, nel quartiere di San Cristoforo a Milano. Urbanistica, i tre dipendenti del comune accusati di danno erariale: le responsabilità al vaglio della Corte dei Conti Lo ha deciso la giudice Giovanna Taricco che ha fissato la prossima udienza per il 16 marzo. Le accuse, a vario titolo, sono di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto Bosconavigli a Milano, l’architetto Boeri e altri 5 indagati accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio rinviati a giudizio Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli Leggi anche: Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' - Per Stefano Boeri e altri sei imputati, indagati a vario titolo per lottizzazione abusiva e presunte irregolarità edilizie nel progetto del Bosconavigli, il complesso resi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Progetto Bosconavigli a Milano, indagato Stefano Boeri - L'archistar Stefano Boeri è indagato dalla Procura di Milano, assieme ad altre sei persone, in una delle inchieste sulla gestione urbanistica in città. affaritaliani.it

Milano, chiusa l'inchiesta sul progetto «Bosconavigli»: la Procura indaga anche l'archistar Stefano Boeri - L'archistar Stefano Boeri è indagato dalla Procura di Milano, assieme ad altre sei persone, in una delle inchieste sulla gestione urbanistica in città. milano.corriere.it

