Milano | giudice ' Boeri e altri a processo per BoscoNavigli'

A Milano, il processo nei confronti di Stefano Boeri e altri sei imputati prenderà il via il 16 marzo. Sono accusati di lottizzazione abusiva e irregolarità edilizie relative al progetto del complesso residenziale BoscoNavigli, situato tra piazzale delle Milizie e viale Troya. La vicenda riguarda questioni di carattere urbanistico e legale legate alla realizzazione dell’intervento edilizio.

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Per Stefano Boeri e altri sei imputati, indagati a vario titolo per lottizzazione abusiva e presunte irregolarità edilizie nel progetto del Bosconavigli, il complesso residenziale costruito tra piazzale delle Milizie e viale Troya, il processo inizierà il prossimo 16 marzo. E' quanto stabilito dalla giudice Giovanna Taricco nell'udienza 'filtro' che ha accolto in pieno le motivazioni sostenute in aula dal pubblico ministero Paolo Filippini il quale ha sostenuto la responsabilità di personale del Comune, costruttori e progettisti, ossia chi consapevolmente, a suo dire, ha sviluppato la struttura residenziale alta più di 40 metri e composta da 90 appartamenti realizzata senza piano attuativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli Leggi anche: Strage di piazza della Loggia, processo a ostacoli: il giudice Spanò vicino al trasferimento a Milano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' - Per Stefano Boeri e altri sei imputati, indagati a vario titolo per lottizzazione abusiva e presunte irregolarità ... iltempo.it

La difesa di Boeri: "Non sono un cementificatore. Campagna denigratoria su Milano" - L'inchiesta urbanistica che ha travolto l'amministrazione di Milano, compreso il sindaco Beppe Sala, ha coinvolto anche l'architetto Stefano Boeri, una delle firme dietro il restyling della città ... ilgiornale.it

Inchiesta urbanistica, la versione di Boeri: "Non sono un cementificatore" - "Stiamo assistendo a una formidabile campagna denigratoria" nei confronti di Milano "che, se oggi vive un periodo di difficile transizione, è perché ha saputo candidarsi tra le metropoli ... rainews.it

