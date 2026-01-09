Profumeria Walkiria Diventa un brand di prodotti bio-veg

Profumeria Walkiria, situata a Viareggio, si distingue per un’offerta che unisce eleganza e originalità. Ora si prepara a diventare un brand di prodotti bio-veg, promuovendo la cura di sé con ingredienti naturali e sostenibili. Un luogo dove l’estetica si fonde con il rispetto dell’ambiente, offrendo un’esperienza sensoriale autentica e raffinata, in linea con la tradizione e l’innovazione del settore beauty.

C'è un posto a Viareggio, dove il bello incontra l'estroso. Si può scegliere un tè fra scaffali liberty, viaggiare in Oman sulla scia di un profumo speziato, aprire la porta su una fragranza e ritrovarsi nella tana del Bianconiglio. La profumeria Walkiria, a pochi metri dal mare, dalla Passeggiata e dal molo, è l'affaccio sul mondo delle meraviglie. Su quello che ci si può immaginare a cinque anni e comprare quando si è un po' più grandi. Da qualche giorno, in questo luogo bizzarro, è arrivata una novità: una linea di prodotti per la cura del corpo e dei capelli realizzata secondo le regole del bio-veg.

