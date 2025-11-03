Nel 2022 l’iconica attrice Courteney Cox lancia il suo brand Homecourt, dedicato alla profumeria di lusso per la persona e per la casa. Ad oggi, lo stesso brand riceverà 8 milioni di dollari, grazie alla collaborazione con l’imprenditrice Sarah Jahnke. Il finanziamento arriva da un round di Serie A guidato da Cult Capital. Quali sono i prossimi progetti di Homecourt, il brand di Courteney Cox?. I fondi saranno destinati a potenziare la notorietà del marchio, ampliare il team e rafforzare l’infrastruttura per sostenere la crescita futura. Jahnke, CEO del marchio, ha dichiarato che “Con meno di cinque dipendenti a tempo pieno, abbiamo raddoppiato il business ogni anno e costruito un brand cult che sta definendo una nuova categoria nel settore beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma che risultati ha raggiunto il brand di alta profumeria di Courteney Cox, Homecourt?