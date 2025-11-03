Ma che risultati ha raggiunto il brand di alta profumeria di Courteney Cox Homecourt?
Nel 2022 l’iconica attrice Courteney Cox lancia il suo brand Homecourt, dedicato alla profumeria di lusso per la persona e per la casa. Ad oggi, lo stesso brand riceverà 8 milioni di dollari, grazie alla collaborazione con l’imprenditrice Sarah Jahnke. Il finanziamento arriva da un round di Serie A guidato da Cult Capital. Quali sono i prossimi progetti di Homecourt, il brand di Courteney Cox?. I fondi saranno destinati a potenziare la notorietà del marchio, ampliare il team e rafforzare l’infrastruttura per sostenere la crescita futura. Jahnke, CEO del marchio, ha dichiarato che “Con meno di cinque dipendenti a tempo pieno, abbiamo raddoppiato il business ogni anno e costruito un brand cult che sta definendo una nuova categoria nel settore beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
