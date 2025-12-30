Sradicano un tombino e sfondano la vetrina facendo razzia di prodotti | terzo furto in dieci anni per la profumeria

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, la profumeria Crespoli di Castrocaro è stata vittima di un nuovo furto, il terzo in dieci anni. Ignoti sono riusciti a sradicare un tombino e a sfondare una vetrina, portando via numerosi prodotti. L’episodio ha svegliato i titolari, Elvia Crespoli e Alessandra Sabiu, in una vigilia di Natale caratterizzata da disappunto e preoccupazione.

