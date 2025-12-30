Sradicano un tombino e sfondano la vetrina facendo razzia di prodotti | terzo furto in dieci anni per la profumeria
Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, la profumeria Crespoli di Castrocaro è stata vittima di un nuovo furto, il terzo in dieci anni. Ignoti sono riusciti a sradicare un tombino e a sfondare una vetrina, portando via numerosi prodotti. L’episodio ha svegliato i titolari, Elvia Crespoli e Alessandra Sabiu, in una vigilia di Natale caratterizzata da disappunto e preoccupazione.
Una vigilia di Natale tutt'altro che gioiosa, ma che ha portato una spiacevole sorpresa per Elvia Crespoli e Alessandra Sabiu, titolare e socia della profumeria Crespoli di Castrocaro, che la notte tra il 23 e il 24 dicembre ha subito l'ennesimo furto, il terzo in dieci anni. Abbonati alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
