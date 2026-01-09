Processi fasulli ma parcelle vere | avvocato nei guai

Un avvocato ha simulato processi falsi, presentando denunce a nome della sua cliente contro l’ex marito per un decennio. Nonostante le false azioni legali, le parcelle sono state effettivamente riscosse. Questa condotta ha portato a problemi legali e a una verifica approfondita delle sue attività professionali, evidenziando un comportamento scorretto e rischioso nel contesto della tutela legale.

Per una decina di anni ha finto di presentare a nome della sua cliente le denunce contro l’ex marito per ottenere quanto stabilito nella causa di separazione. Ma in questo lungo periodo di falsi procedimenti giudiziari si è fatto pagare dalla donna, una signora di Vimercate, parcelle vere per circa 10mila euro. Soldi che ora la vittima riuscirà a farsi restituire dopo una causa vinta davanti al Tribunale civile di Monza nei confronti dell’avvocato, un legale monzese 60enne che nel frattempo è stato anche sospeso dalla professione dall’Ordine degli avvocati di Monza. Nella causa civile davanti alla giudice monzese Chiara Binetti è stato provato che il legale aveva accettato l’incarico di rappresentare la cliente e aveva firmato una iniziale richiesta di mediazione nei confronti dell’ex coniuge della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

