Processi fasulli ma parcelle vere | avvocato nei guai

Un avvocato ha simulato processi falsi, presentando denunce a nome della sua cliente contro l’ex marito per un decennio. Nonostante le false azioni legali, le parcelle sono state effettivamente riscosse. Questa condotta ha portato a problemi legali e a una verifica approfondita delle sue attività professionali, evidenziando un comportamento scorretto e rischioso nel contesto della tutela legale.

Per una decina di anni ha finto di presentare a nome della sua cliente le denunce contro l’ex marito per ottenere quanto stabilito nella causa di separazione. Ma in questo lungo periodo di falsi procedimenti giudiziari si è fatto pagare dalla donna, una signora di Vimercate, parcelle vere per circa 10mila euro. Soldi che ora la vittima riuscirà a farsi restituire dopo una causa vinta davanti al Tribunale civile di Monza nei confronti dell’avvocato, un legale monzese 60enne che nel frattempo è stato anche sospeso dalla professione dall’Ordine degli avvocati di Monza. Nella causa civile davanti alla giudice monzese Chiara Binetti è stato provato che il legale aveva accettato l’incarico di rappresentare la cliente e aveva firmato una iniziale richiesta di mediazione nei confronti dell’ex coniuge della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processi fasulli ma parcelle vere: avvocato nei guai Leggi anche: Falsi processi ma parcelle reali: avvocato monzese condannato al rimborso Leggi anche: Avvocato nei guai: avrebbe passato droga a un detenuto durante un colloquio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Falsi processi ma parcelle reali: avvocato monzese condannato al rimborso - Monza: un legale 60enne è stato sospeso dalla professione e dovrà restituire alla cliente, una donna di Vimercate, circa 10mila euro ... ilgiorno.it

Diamo il benvenuto al 2026 con una direzione: creare valore duraturo per persone, territorio e clienti. Nel 2025 abbiamo rafforzato i nostri impegni su sostenibilità, sicurezza e qualità investendo in energie più pulite, processi circolari e formazione continua. Og - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.