Falsi processi ma parcelle reali | avvocato monzese condannato al rimborso

Un avvocato monzese è stato condannato al risarcimento per aver simulato processi legali a nome di una cliente, al fine di ottenere pagamenti indebiti. Nel corso di dieci anni, ha presentato denunce false contro l'ex marito, ricevendo circa 10mila euro in parcelle genuine. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare la correttezza delle procedure legali e di affidarsi a professionisti trasparenti e qualificati.

Monza, 8 Gennaio 2026 - Ha finto di presentare a nome della sua cliente le denunce contro l'ex marito per ottenere quanto stabilito nella causa di separazione, ma durante dieci anni di falsi procedimenti giudiziari si è fatto pagare dalla donna parcelle vere per circa 10mila euro. Soldi che ora la vittima, una donna di Vimercate, riuscirà a farsi restituire dopo una causa vinta davanti al Tribunale civile di Monza. L'avvocato, un legale monzese 60enne, nel frattempo è stato anche sospeso dalla professione dall' Ordine degli avvocati di Monza. Lo svolgimento dei fatti. Nella causa civile davanti alla giudice brianzola, Chiara Binetti, è stato provato che l'avvocato aveva accettato l'incarico di rappresentare la cliente e aveva firmato una iniziale richiesta di mediazione nei confronti dell'ex coniuge della donna.

