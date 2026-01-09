A causa di un problema muscolare, Bonetti sarà indisponibile. Nel contesto della Serie C, molti giocatori, come Manuel Marras, valutano con attenzione le offerte di rinnovo pluriennali e allettanti, specialmente in scadenza di contratto a giugno. La loro scelta spesso si orienta verso proposte più vantaggiose, rendendo il mercato sempre più dinamico e complesso.

Tentazioni pluriennali. Sono sempre più ammalianti le sirene della Serie C per quei giocatori, come Manuel Marras, che a giugno andranno in scadenza di contratto e che – non essendo più di primo pelo (l’ala granata è un ’93) – ascoltano giustamente le proposte pluriennali e molto ricche che arrivano da altre piazze. La Reggiana in estate aveva proposto il prolungamento all’ex Cosenza che però, a alle cifre messe sul tavolo da Fracchiolla, ha deciso di non negoziare garantendo comunque il massimo impegno. E così è stato, perché l’esterno mancino è stato certamente uno dei più positivi di questa prima fase, diventando anche un fedelissimo di mister Dionigi che, ovviamente, preferirebbe averlo ancora a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Problema muscolare, Bonetti è out

