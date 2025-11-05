Stop Bailey problema muscolare in allenamento | Roma nei guai

Ore sicuramente non facili per la Roma quelle successive alla sconfitta contro il Milan, sia per quella sensazione di aver gettato alle ortiche una bella occasione che per l’esito degli esami strumentali a Dybala, ora costretto ai box per un buon periodo di tempo. E quando non è cosa, si sa, la sfortuna ci vede benissimo: neanche il tempo di riordinare le idee e mettere la testa sulla sfida ai Rangers che Gasperini deve fare i conti con il nuovo stop di Leon Bailey, proprio quel giocatore che stava aumentando la condizione fisica e su cui contava per sopperire alla mancanza della Joya nei prossimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

