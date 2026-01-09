Prima uscita ufficiale a Corleone per Alberto Firenze

Da palermotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Firenze, nuovo direttore generale dell’Asp di Palermo, ha effettuato la sua prima visita ufficiale all’ospedale dei Bianchi di Corleone. L’obbiettivo è valutare lo stato delle strutture e l’efficienza dei servizi sanitari presenti, garantendo un monitoraggio iniziale delle attività dell’ospedale nel territorio. La visita rappresenta un primo passo nel suo incarico di supervisione e miglioramento dei servizi sanitari locali.

Subito dopo l’insediamento, il neo direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha effettuato una visita all’ospedale dei Bianchi di Corleone per una prima verifica sullo stato delle strutture e sull’operatività dei servizi aziendali. Accompagnato dal Direttore del Presidio, Giovanni. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alberto Stefani, lunedì prima uscita in pubblico al teatro Verdi di Padova

Leggi anche: Calciomercato Palermo, prima operazione in uscita: Bardi ufficiale al Mantova

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Prima uscita ufficiale a Corleone per Alberto Firenze - Subito dopo l'insediamento, il direttore generale dell'Asp avvia le visite negli ospedali della provincia ... palermotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.