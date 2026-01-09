Prima uscita ufficiale a Corleone per Alberto Firenze
Alberto Firenze, nuovo direttore generale dell’Asp di Palermo, ha effettuato la sua prima visita ufficiale all’ospedale dei Bianchi di Corleone. L’obbiettivo è valutare lo stato delle strutture e l’efficienza dei servizi sanitari presenti, garantendo un monitoraggio iniziale delle attività dell’ospedale nel territorio. La visita rappresenta un primo passo nel suo incarico di supervisione e miglioramento dei servizi sanitari locali.
Subito dopo l’insediamento, il neo direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha effettuato una visita all’ospedale dei Bianchi di Corleone per una prima verifica sullo stato delle strutture e sull’operatività dei servizi aziendali. Accompagnato dal Direttore del Presidio, Giovanni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
