Prima uscita ufficiale a Corleone per Alberto Firenze

Alberto Firenze, nuovo direttore generale dell’Asp di Palermo, ha effettuato la sua prima visita ufficiale all’ospedale dei Bianchi di Corleone. L’obbiettivo è valutare lo stato delle strutture e l’efficienza dei servizi sanitari presenti, garantendo un monitoraggio iniziale delle attività dell’ospedale nel territorio. La visita rappresenta un primo passo nel suo incarico di supervisione e miglioramento dei servizi sanitari locali.

