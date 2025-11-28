Alberto Stefani lunedì prima uscita in pubblico al teatro Verdi di Padova

Prima uscita in pubblico per il neoeletto presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: lunedì primo dicembre dialogherà con il direttore responsabile dei quotidiani Nem, Paolo Possamai, al teatro Verdi di Padova. Appuntamento alle ore 17:30. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per chi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

