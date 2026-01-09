Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. A oggi, 9 gennaio 2026, il valore del PSV è di 0,324 €/Smc. Questo dato permette di comprendere l’andamento dei costi e le dinamiche di mercato attuali, fornendo un’informazione essenziale per aziende e consumatori interessati alle quotazioni del gas.

Quanto vale oggi il gas all'ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 09 Gennaio 2026, è pari a 0,324 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media giornaliera di 34,51 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Analizzando l'andamento recente del PSV, si osserva una fase di volatilità con una tendenza al rialzo nelle ultime giornate. Dopo aver toccato un minimo di 0,278 €Smc il 02 Gennaio 2026, il prezzo ha registrato una crescita costante, arrivando a 0,324 €Smc nella giornata odierna. Questa dinamica riflette una ripresa della domanda o possibili tensioni lato offerta, dopo un periodo di relativa stabilità e prezzi contenuti durante le festività di fine anno.

Bollette gas, a dicembre prezzo in calo del 2,3% per i clienti vulnerabili - E’ quanto comunica l’ Arera sottolineando che lo scorso mese il prezzo della sola materia prima, per i clienti nel servizio di tut ... repubblica.it

Bollette gas in calo del 2,3% a dicembre per la tutela: si risparmieranno 27 euro all’anno - La spesa per la materia gas naturale vale solo il 34,69% del totale della bolletta. corriere.it

