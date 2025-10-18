Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quifinanza.it | 18 ott 2025

Quanto vale oggi il gas allingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Ottobre 2025, è pari a circa 0,312 euroSmc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 32,95 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di stabilità e lievi oscillazioni. Dal 13 Ottobre 2025 in poi, il valore si è mantenuto tra 32,63 e 34,62 euroMWh (0,305-0,323 euroSmc), con una lieve flessione nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

