Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Ottobre 2025, è pari a circa 0,312 euroSmc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 32,95 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di stabilità e lievi oscillazioni. Dal 13 Ottobre 2025 in poi, il valore si è mantenuto tra 32,63 e 34,62 euroMWh (0,305-0,323 euroSmc), con una lieve flessione nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Argomenti simili trattati di recente

Quasi metà prezzo con 256GB Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72" FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dazzling Blue Oggi a soli 152,50€ invece di - facebook.com Vai su Facebook

OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X

Prezzi energia 2025 stabili sopra i 100 euro, ma per GME non torneremo più ai livelli pre-crisi - I prezzi dell'energia nel 2025 restano su livelli doppi rispetto al pre- Lo riporta rinnovabili.it

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". Come scrive rinnovabili.it

Il prezzo del gas ancora in calo, in avvio è a 31,3 euro - Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,56%. tuttosport.com scrive