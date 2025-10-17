Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 17 Ottobre 2025, si attesta a circa 0,312 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 32,95 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni, il prezzo del gas all’ingrosso sul PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso dopo una fase di stabilità e lievi oscillazioni. Dopo aver toccato un picco di 34,62 €MWh (0,324 €Smc) il 15 Ottobre 2025, il prezzo è sceso fino agli attuali 32,95 €MWh (0,312 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

