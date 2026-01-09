Premio Comunicazione 2026 all’aretino Andrea Barbieri

Il Premio Comunicazione 2026 è stato assegnato ad Andrea Barbieri, professionista originario di Arezzo. Dopo i riconoscimenti a Nazaro Pagano e Luca Prioreschi nell’anno precedente, quest’anno il premio è stato conferito a Barbieri, riconoscendone l’impegno nel settore della comunicazione. L’onorificenza si rivolge a giornalisti e comunicatori che si distinguono per il loro contributo professionale.

Lo scorso anno a Nazaro Pagano e Luca Prioreschi, quest'anno ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento riservato a giornalisti e comunicatori è l'aretino Andrea Barbieri. Proposto dal Senatore Francesco Silvestro, Andrea Barbieri ricevera' il riconoscimento, che in passato è stato assegnato anche.

