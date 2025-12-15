Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori – scadenza Bando II edizione 6 gennaio 2026

È aperto il bando per la seconda edizione del “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori”, promosso dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti. La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 6 gennaio 2026. L’iniziativa mira a valorizzare nuovi talenti della narrativa italiana, ispirandosi allo spirito e alle tematiche dell’autore siciliano.

© Romadailynews.it - "Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori" – scadenza Bando II edizione (6 gennaio 2026) PREMIO ANDREA CAMILLERI-NUOVI NARRATORI Seconda edizione Scadenza del Bando 6 gennaio 2026 È in corso il bando della seconda edizione del "Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori", indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. La scadenza è prevista per il 6 gennaio 2026, termine entro il quale i partecipanti potranno inviare i loro scritti. Il Premio intende valorizzare la scrittura in differenti forme, seguendo un percorso che ricalchi le orme del lavoro del grande scrittore che, prima di raggiungere il successo, ha avuto un'intensa vita lavorativa come regista teatrale, autore e sceneggiatore per la Rai TV.