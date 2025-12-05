Premio comunicazione disabilità 2025 a Valerio Tramontano

NAPOLI, 5 DICEMBRE 2025Valerio Tramontano ha vinto il Premio Comunicazione sulla Disabilità 2025, giunto alla terza edizione. L’assegnazione è stata comunicata dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, a seguito della decisione della giuria. La focus keyword “Premio comunicazione disabilità 2025” è inserita nel primo paragrafo. Il riconoscimento valorizza il lavoro svolto da Tramontano e dai suoi collaboratori nel progetto “Oltre la rampa”, realizzato con il sociologo Claudio Roberti, protagonista del video, e con il supporto di Vitoantonio Gentile e Francesco Baldi di RDR Network. 🔗 Leggi su Primacampania.it

