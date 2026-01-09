Prefetto Napoli | A Pomigliano zone rosse ma indice delittuosità in calo
Il prefetto di Napoli ha annunciato che, nonostante le zone rosse a Pomigliano, l’indice di delittuosità è in diminuzione. Ha inoltre rassicurato il sindaco sull’intensificazione dei controlli, con la polizia locale impegnata quotidianamente fino alle 2 di notte. Questi interventi mirano a garantire maggiore sicurezza e a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti "Ho assicurato al sindaco che i controlli saranno intensificati. La polizia locale già sta facendo un buon lavoro con i servizi che svolge fino alle due di notte". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che oggi ha voluto tenere una riunione dedicata a Pomigliano d'Arco del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice si è tenuto al Comune. A far scattare l'allarme è stata l'esplosione di un bancomat. Il prefetto ha ribadito che " c'è un attenzione particolare " sottolineando che " l'indice di delittuosità è già fortemente calato a Pomigliano d'Arco".
