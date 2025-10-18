Stretta dopo l' omicidio Taormina il prefetto firma l' ordinanza sulle zone rosse | quali sono e cosa prevedono

Il prefetto Massimo Mariani ha firmato l'ordinanza che avrà inizialmente una validità di tre mesi e che dispone l'istituzione delle zone rosse in centro storico a Palermo, nelle aree più calde della movida. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, arriva a distanza di una settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Omicidio Paolo Taormina: video, collane e Lancia Y ricostruiscono la fuga. Palermo dice “basta violenza”Omicidio Paolo Taormina: video, collane e Lancia Y ricostruiscono la ... - I gestori dei locali esprimono vicinanza; i giovani chiedono controlli ma anche spazi sicuri. Da marsalalive.it

Giornale di Sicilia: “Caccia al branco dello Zen, sette giovani sotto torchio per l’omicidio di Paolo Taormina” - PALERMO – Si stringe il cerchio attorno al gruppo che accompagnava Gaetano Maranzano, il ventottenne reo confesso dell’omicidio di Paolo Taormina, il ventenne titolare del pub O’ Scruscio in via Spinu ... ilovepalermocalcio.com scrive

Omicidio Taormina, due persone interrogate dai carabinieri dopo le perquisizioni: a casa di uno ritrovata la collana di Maranzano - Indagini in corso per scoprire chi ha favorito la fuga di Gaetano Maranzano: carabinieri ascoltano amici e perquisiscono lo Zen, trovate le collane indossate nel pub dopo la rissa che ha preceduto l'o ... Segnala lasicilia.it