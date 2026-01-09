Pozzuoli, quando una bottega diventa memoria. Via Vecchia San Gennaro si presenta oggi più tranquilla, senza la presenza di Angela Antacido, scomparsa stamattina. Con il suo funerale, il quartiere ricorda una vita dedicata a un’attività che ha segnato generazioni, trasformando una semplice bottega in un punto di riferimento e di tradizione locale.

Via Vecchia San Gennaro oggi è più silenziosa. Con il funerale di Angela Antacido avvenuto stamattina, il quartiere saluta definitivamente una coppia che per decenni ha rappresentato molto più di una semplice attività commerciale. Dopo la scomparsa di Annibale Ferrara, avvenuta alcuni anni fa, se ne va ora anche Angela, sua moglie e compagna di . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Leggi anche: Quando la storia diventa una lezione di vita: gli studenti e la memoria dell'eccidio di Villafranca

Leggi anche: Alfabeto al femminile: quando il teatro diventa memoria e rinascita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le Sante Messe proposte dai Coetus Fidelium campani per il 6 gennaio 2026: Arco Felice Pozzuoli Chiesa di Sant’Antonio Abate h 10.30 Castellammare di Stabia Chiesa di Gesù e Maria h 10.00 Salerno Chiesa di San Giorgio h 9.00 - facebook.com facebook