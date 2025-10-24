Alfabeto al femminile | quando il teatro diventa memoria e rinascita
Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17, il Teatro del Borgo (via San Bartolo a Cintoia 97, Firenze) accoglierà una serata che è molto più di uno spettacolo. “Alfabeto al femminile – storie vere, storie di donne” è un viaggio di voce tra teatro e memoria dedicato anche a Michela Noli, nel giorno in cui . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
