Più salute e programmi su misura | tutte le novità Apple per il fitness nel 2026

Nel 2026, Apple rinnova il suo impegno per la salute con novità dedicate al fitness. Attraverso l’evoluzione di Fitness+, l’ecosistema si arricchisce di nuovi programmi, sfide e contenuti audio, offrendo un’esperienza più completa e personalizzata. Le innovazioni puntano a favorire la costanza e la motivazione, integrando strumenti e percorsi pensati per supportare uno stile di vita più attivo e consapevole.

La prima novità Apple per il 2026 riguarda la salute attraverso Apple Watch. Fitness+ si evolve infatti in un ecosistema sempre più focalizzato su costanza, motivazione e programmi guidati, con quattro nuovi percorsi multi?settimana, sfide dedicate e contenuti audio e musicali. Il tutto, ovviamente, con lo smartwatch al centro dell'esperienza per tenere: sotto controllo allenamenti, attività e salute. Visti, tra l'altro, i buoni propositi dopo le feste: dai dati dell'Apple Heart and Movement Study emerge che oltre il 60% di chi usa il Watch aumenta di oltre il 10% i minuti di attività nelle prime due settimane di gennaio rispetto a dicembre.

