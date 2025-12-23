Natale sicuro la guardia costiera sequestra 130 tonnellate di pesce in tutto il Paese | controlli e sanzioni anche a Pescara

Durante le festività natalizie, la guardia costiera ha sequestrato complessivamente 130 tonnellate di pesce in diverse regioni italiane, tra cui Pescara. L’operazione Fish_Net mira a garantire la sicurezza alimentare e la tutela delle risorse marine, attraverso controlli e sanzioni mirate. Questi interventi sono fondamentali per assicurare che il pesce destinato alle tavole festive sia conforme alle normative vigenti.

Operazione FishNet della guardia costiera in tutto il Paese in vista delle grandi cene e i grandi pranzo delle festività. Fino a ora l’attività ha portato all’accertamento di 600 illeciti tra violazioni amministrative e penali, al sequestro di 942 attrezzi da pesca e di 130 tonnellate di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Gambero sotto misura, prodotti scaduti o non etichettati: la guardia costiera sequestra 16 tonnellate di pescato Leggi anche: Miami, la Guardia costiera sequestra droga per 362 milioni di dollari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale 2025, in Pediatria a Livorno i doni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Il porto dei piccoli e la Guardia Costiera; Gesti che profumano di Natale. Cioccolato ai bambini in Pediatria; Operazione Natale sicuro a Grosseto: sequestrati 150mila articoli pericolosi; Ospedale elbano e Guardia Costiera insieme per sensibilizzare alla donazione del sangue. Scatta l’operazione “FISH_NET”: maxi controlli della Guardia Costiera sul pesce in vista del Natale - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento –, la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominat ... strettoweb.com Controlli e sequestri in mare: 9 tonnellate di pesce confiscato prima della vendita - Circa 500 i controlli nei giorni che precedono il Natale per garantire la sicurezza dei prodotti, la tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. napolitoday.it

Natale sicuro, maxi blitz della Finanza: 48 denunce e sequestrati oltre 3 milioni di prodotti non a norma - Natale sicuro, maxi blitz della Finanza: 48 denunce e sequestrati oltre 3 milioni di prodotti non a norma nel Napoletano ... ilgiornalelocale.it

Nel corso dell’operazione “Natale Sicuro” sono stati sequestrati oltre 3 milioni di articoli, tra giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni, luci natalizie, abbigliamento, articoli in pelle e prodotti per la cura della persona #sequestri #GDF #natale #Sicure - facebook.com facebook

Napoli, operazione Natale sicuro: la finanza sequestra 3 milioni di pezzi contraffatti e non sicuri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.