Ospedale Moscati di Avellino | supereroi della vita una giornata di speranza per i bambini prematuri

Ieri pomeriggio, l’ospedale Moscati di Avellino ha ospitato un evento che, pur nella sua apparente semplicità, racchiude una riflessione più profonda sul valore della vita, della speranza e del progresso medico.In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, l’incontro ha visto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ospedale Moscati di Avellino: supereroi della vita, una giornata di speranza per i bambini prematuri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ogni battito, ogni respiro, ogni piccolo passo conta. All’ospedale Moscati di Avellino una giornata speciale accende i riflettori su chi nasce prima del tempo, ma mai senza forza. In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, il reparto di Terapia Intens - facebook.com Vai su Facebook

Prematuri, al Moscati la festa dei bimbi piuma: Vederli crescere è gioia immensa - Ieri al Moscati di Avellino la grande festa tra medici, sanitari, famiglie e prematuri di ogni età, che sono ... Da msn.com

All’ospedale Moscati di Avellino una giornata per i nati prematuri in Terapia Intensiva Neonatale - Una giornata dedicata ai nati prematuri: il 17 novembre, porta aperte 24 ore nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Moscati di Avellino ... Riporta fanpage.it

Moscati, Terapia Intensiva Neonatale: si presenta il nuovo modello di accoglienza - La Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Unità Operativa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino apre le sue porte ai genitori per tutta la giornata, 24 ore su ... Scrive msn.com