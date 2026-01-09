Petardi lanciati contro un randagio | il gattino ha perso una zampa e la coda è ricoverato

Un gatto randagio, ferito da petardi a Volla, è ora ricoverato a Portici. L’animale ha subito gravi danni, perdendo una zampa e la coda. La vicenda è stata segnalata dagli animalisti, che condannano il gesto e chiedono maggiore attenzione e tutela per gli animali. La speranza è che il gatto possa ricevere le cure necessarie e trovare un ambiente più sicuro.

