Un'esplosione poco prima della messa di mezzanotte danneggia il presepe della parrocchia di San Carlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina)

Petardi e sassi contro auto della polizia locale a Foggia: in azione un gruppetto di ragazzini - Un'auto di servizio della polizia locale di Foggia con a bordo due agenti è stata danneggiata dal lancio di petardi e sassi da parte di un ... quotidianodipuglia.it

Leoncavallo, cresce la tensione a Milano: uova e petardi contro le forze dell'ordine - Cresce la tensione a Milano, dove cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo stanno attraversando la città. iltempo.it

Foggia, minori lanciano sassi, uova e petardi contro case al rione Candelaro, la sindaca Episcopo: «Non disuniamoci» - Gli episodi di vandalismo e violenza nella notte di Halloween, la prima cittadina richiama tutti al senso di responsabilità e coesione sociale Dopo i gravi episodi di violenza e vandalismo avvenuti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torino.Petardi e bottiglie lanciati ieri contro le forze di Polizie dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Una decina di agenti sono rimasti feriti. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook