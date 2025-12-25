Petardi lanciati contro il presepe | paura davanti alla chiesa di Sezze Latina
Un'esplosione poco prima della messa di mezzanotte danneggia il presepe della parrocchia di San Carlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
