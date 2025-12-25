Petardi lanciati contro il presepe la notte di Natale | paura in chiesa

25 dic 2025

Una forte esplosione, poi la paura. Attimi concitati a Sezze Scalo, provincia di Latina, proprio poco prima della messa nella notte di Natale. La deflagrazione di un petardo nello spiazzale di fronte alla chiesta ha danneggiato anche il presepe. E oggi si registra grande sconcerto nella comunità. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

