Pescara in arrivo dal mercato il primo rinforzo per mister Giorgio Gorgone

Pescara si prepara ad accogliere il primo rinforzo di mercato per mister Giorgio Gorgone. La società sta lavorando per completare il trasferimento, rispettando le tempistiche necessarie per ottimizzare la rosa. Come da consuetudine, il club preferisce operare con attenzione e gradualità, garantendo innesti mirati che possano contribuire al meglio al progetto sportivo. L’arrivo del nuovo giocatore rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della squadra.

Sta per arrivare il primo regalo di mercato a mister Giorgio Gorgone. Chi si aspettava una strenna natalizia o un dono nella calza della Befana biancazzurra è rimasto deluso, perchè le tempistiche in casa Pescara Calcio sono sempre elefantiache e prima di innestare serve sempre dismettere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: "Espressioni ingiuriose all'arbitro": il Giudice Sportivo stanga mister Giorgio Gorgone dopo l'espulsione in Pescara-Frosinone Leggi anche: Catanzaro-Pescara, mister Giorgio Gorgone al debutto: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bari, ufficiale il primo rinforzo del mercato invernale: dallo Spezia arriva Andrea Cistana; Fervono i preparativi per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama, attese migliaia di persone; Irama conquista Pescara: in 35.000 per il primo dell’anno tra ritmo e poesia; Promozione/B, i risultati: è sempre più una corsa a tre per il primo posto. Il Centro - Pescara, Letizia non parte. E spunta la pista Romano - E spunta la pista Romano", titola Il Centro. tuttob.com

Merola-Pescara, è aria di addio? Per la formazione abruzzese, l'attaccante è sul mercato - Una stagione, quella del ritorno in Serie B del Pescara, pesantemente condizionata dall'infortunio, e probabilmente adesso giunta anche al termine,. tuttomercatoweb.com

Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara - Il mercato della formazione chiavarese è entrato nel vivo e per il centrocampo di mister Chiappella è. tuttomercatoweb.com

ABRUZZO, IN ARRIVO FREDDO E NEVE. A PESCARA FIUMI E TOMBINI SOTTO OSSERVAZIONE GUARDA IL SERVIZIO Comune di Pescara #maltempo #abruzzo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.