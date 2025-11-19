Catanzaro-Pescara mister Giorgio Gorgone al debutto | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, che ha visto un Matteo Dagasso in grande spolvero (ottima prestazione e gol con il Montenegro), riparte il campionato di B con un anticipo dai mille motivi di interesse, Catanzaro-Pescara. I biancazzurri, appena 1 punto fuori casa, saranno di scena in Calabria con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Catanzaro-Pescara, mister Giorgio Gorgone al debutto: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Dopo la sosta per le Nazionali, che ha visto un Matteo Dagasso in grande spolvero (ottima prestazione e gol con il Montenegro), riparte il campionato di B con un anticipo dai mille motivi di interesse ... ilpescara.it scrive

Pescara verso Catanzaro: Gorgone lavora sul 3-5-2. Kraja rientra, Tsadjout vicino al recupero - PESCARA – Settimana di lavoro intensa in vista della trasferta di Catanzaro (venerdì 21 novembre, ore 20:30): il nuovo tecnico Giorgio Gorgone sta impostando un 3- Come scrive abruzzonews24.com

Calcio. Pescara, mister Gorgone subito al lavoro - Giorgio Gorgone ha diretto oggi il primo allenamento allo stadio Mastrangelo di Montesilvano come allenatore del Pescara ... Secondo abruzzolive.tv

