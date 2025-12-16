Espressioni ingiuriose all' arbitro | il Giudice Sportivo stanga mister Giorgio Gorgone dopo l' espulsione in Pescara-Frosinone

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il mister del Pescara, Giorgio Gorgone, per aver pronunciato espressioni ingiuriose all'arbitro durante la gara contro il Frosinone. La squalifica di due giornate e l'ammenda di tremila euro sono il risultato di un comportamento ritenuto inappropriato, che ha influenzato negativamente l'immagine del calcio professionistico.

Ammonizione, più ammenda di euro tremila più due giornate effettive di squalifica: l'espulsione nella gara contro il Frosinone è costata carissima a mister Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara. Questa la motivazione addotta dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia a spiegare il pesante.

