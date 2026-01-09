Perle ai porci per chi ama il buono
"Perle ai porci" è lo slogan della Festa del Nino 2026, in programma per il 17 e 18 gennaio nel suggestivo centro storico di Sant’Andrea di Suasa. Come ogni anno è originalissima la campagna di comunicazione della kermesse, introdotta sin dall’esordio, nel 2003, da manifesti e spot estremamente creativi. Dal maiale ‘spezzato’ col bavaglino al collo della prima edizione convinto di andare a una festa mentre la ‘festa’ l’avrebbero fatta a lui, fino al ‘Lardo ai giovani’ 2013, al ‘Nino-pride’ 2015, all’’Expo-rco’ 2016 e via dicendo. Quest’anno, appunto, ‘ Perle ai porci ’, "dove i ‘porci’ spesso siamo noi – spiegano gli organizzatori dell’associazione ‘ Pro Suasa ’ ispirati dagli ‘Ignoranti di Spessore’ –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
