"Perle ai porci" è lo slogan della Festa del Nino 2026, in programma per il 17 e 18 gennaio nel suggestivo centro storico di Sant’Andrea di Suasa. Come ogni anno è originalissima la campagna di comunicazione della kermesse, introdotta sin dall’esordio, nel 2003, da manifesti e spot estremamente creativi. Dal maiale ‘spezzato’ col bavaglino al collo della prima edizione convinto di andare a una festa mentre la ‘festa’ l’avrebbero fatta a lui, fino al ‘Lardo ai giovani’ 2013, al ‘Nino-pride’ 2015, all’’Expo-rco’ 2016 e via dicendo. Quest’anno, appunto, ‘ Perle ai porci ’, "dove i ‘porci’ spesso siamo noi – spiegano gli organizzatori dell’associazione ‘ Pro Suasa ’ ispirati dagli ‘Ignoranti di Spessore’ –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perle ai porci per chi ama il buono

Leggi anche: Perle ai porci, lo spettacolo al Piccolo Teatro Comico

Leggi anche: "Five Nights at Freddy's 2" piacerà ai fan del videogioco. Chi ama l'horror si metta invece l'anima in pace

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perle ai porci per chi ama il buono.

Perle ai porci per chi ama il buono - "Perle ai porci" è lo slogan della Festa del Nino 2026, in programma per il 17 e 18 gennaio nel suggestivo centro storico di Sant’Andrea di Suasa. ilrestodelcarlino.it