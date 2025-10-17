Perle ai porci lo spettacolo al Piccolo Teatro Comico

"Perle ai porci", con Paolo Foroni, in scena al Piccolo Teatro Comico, venerdì 24 ottobre, percorre uno slalom tra diversi argomenti: economia e politica, famiglia e religione, società e costume, ma anche considerazioni private e scampoli di autobiografia. Filo conduttore è il punto di vista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it