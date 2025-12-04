Il primo film di Five Nights at Freddy’s fu un gran successo commerciale. Arrivava nel 2023 e alla fine della corsa l’incasso totale segnava quasi 300 milioni di dollari, ottenuti soprattutto sulla scorta della spinta virale del videogioco omonimo da cui era tratto. Anzi, il franchise di. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Five Nights at Freddy's 2" piacerà ai fan del videogioco. Chi ama l'horror si metta invece l'anima in pace