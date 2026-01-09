Perde il controllo del mezzo e finisce con l’auto nel Lambro | paura ad Albiate

Un incidente si è verificato ad Albiate, in provincia di Monza e Brianza, quando un'auto è finita nel Lambro a causa di un malore del conducente. L’episodio è avvenuto il 9 gennaio 2026 e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, e le autorità stanno intervenendo per la gestione della situazione.

Albiate (Monza e Brianza), 9 gennaio 2026 – L'uomo al volante ha un malore e l'auto finisce nel fiume. Paura questo pomeriggio ad Albiate (provincia di Monza e Brianza), in Vicolo Costa Corta. Erano le 13.43 quando i vigili del fuoco di Monza e Brianza e Lecco sono dovuti intervenire per recuperare un'auto finita nel Lambro dopo che il conducente, un uomo di 52 anni, a seguito probabilmente di un malore ha perso il controllo del mezzo. L'intervento. Le operazioni hanno previsto la stabilizzazione del veicolo e il successivo recupero mediante personale SAF, il nucleo speleo alpino fluviale, con l'impiego dell'autogrù proveniente dal Comando di Lecco.

