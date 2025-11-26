Paura in via Del Partigiano | perde il controllo dell' auto finisce nella scarpata ribaltandosi

Ancora un incidente sulle strade del Forlivese. Il conducente di un'utilitaria è finito fuori dalla carreggiata, mentre percorreva via Del Partigiano, cappottandosi lungo la scarpata. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 7. Sul posto ha operato una squadra dei Vigili del Fuoco del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

